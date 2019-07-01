Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180Газета.Ru вчера в 21:09
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости". Об этом заявила представитель пресс-службы United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.
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с чего всё началось
Нештатная ситуация произошла с российским двигателем РД-180 при пуске ракеты-носителя Atlas-5 в 2018 году, она не отразилась на полете ракеты, полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.РИА Новостивчера в 18:12
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