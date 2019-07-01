Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180Газета.Ru вчера в 21:09

Нештатная ситуация произошла с российским двигателем РД-180 при пуске ракеты-носителя Atlas-5 в 2018 году, она не отразилась на полете ракеты, полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

с чего всё началось

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости". Об этом заявила представитель пресс-службы United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

Политика Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.

Транспорт В Екатеринбурге откроют Макаровский мост В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.

Экономика В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.

Происшествия Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла.

Общество Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Экономика В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Политика Русскому языку на Украине быть: у Зеленского сделали новое заявление Андрей Богдан, глава Администрации президента Украины, заявил, что в Донбассе можно сделать русский язык региональным, но при условии, что государственным остается украинский, а сама территория непризнанных республик вернется под "крыло" Киева.

Происшествия В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.

Происшествия При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.

Политика Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России» Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.

Гаджеты Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

Экономика Соцвыплаты на строительство своих домов получат жители хабаровских сел Министерство сельского хозяйства Хабаровского края распределило господдержку на улучшение жилищных условий жителей села.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Политика «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Происшествия Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.