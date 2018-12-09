Футбол

«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС
Sportbox.RU
00:31

«Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Атланты», голы в ее составе забили Хосеф Мартинес и Франко Эскобар.
Sportbox.RU00:31

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