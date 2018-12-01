Футбол

«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории
Sports.ru
03:00

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Экс-тренер «Барселоны» Херардо Мартино возглавлял «Атланту Юнайтед».
Sports.ru03:00

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«Атланта» под руководством Мартино стала чемпионом MLS

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Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира

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