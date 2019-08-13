Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийствеРИА Новости 02:35
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
Обновлено в 02:47
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Советник Зеленского объявил о вторжении на Украину российских войск
Россия строит планы на военную операцию с Незалежной, атаковать начнет с неба.
Обновлено вчера в 14:05
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Мужчина зарезал жену из-за долгов в Петербурге
Обновлено в 03:13
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Технологии
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Экипировку российских летчиков модернизируют после операции в Сирии
РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором НПП «Звезда» Сергеем Поздняковым, который сообщил, что в скором времени с учетом сирийского опыта времени будут модернизированы разгрузочные жилеты летчиков боевой авиации на случаи их катапультирования над вражеской территорией.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39