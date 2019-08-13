Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийствеРИА Новости 02:35

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

ТАСС02:39

В чем подозревают Атамбаева — список статей от Генпрокуратуры

Sputnik Кыргызстан02:54

Атамбаева обвинили в убийстве

Lenta.ru02:51

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

URA.Ru02:33

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

РИА Новости02:35

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Газета.Ru02:17

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

RT на русском02:13
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Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.
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В Москве задержали активного участника несогласованных акций

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В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
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В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
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