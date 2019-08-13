Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Авто Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Экономика «Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.

Политика Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.

Игры Состоялся полноценный релиз карточной игры Warhammer Combat Cards на iOS и Android Сегодня состоялся официальный релиз карточной игры Combat Cards по мотивам Warhammer 40K на операционных системах iOS и Android при русскоязычной локализации.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Здоровье Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Технологии Новая схема онлайн-продаж алкоголя предложена в России Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажирское судно Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Общество Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за бранного слова в адрес президента Владимира Путина При назначении штрафа суд сообщил, что учел материальное положение Носкова: он живет один, получает 18 тысяч рублей, из них 4300 ежемесячно уходит на коммунальные платежи.

Происшествия Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт нарушил молчание после расставания с Майли Сайрус Актер и певица прожили в браке всего восемь месяцев, после чего Майли сфотографировали целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.

Политика Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.

Происшествия В Москве задержали активного участника несогласованных акций Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Общество В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.

Гаджеты Фронтальная камера нового смартфона Motorola скрыта Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал компьютерное изображение нового смартфона Motorola.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.

Происшествия В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.