Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийствеРИА Новости 02:35
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире
Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Экономика
«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса
Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.
Обновлено в 02:13
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Игры
Состоялся полноценный релиз карточной игры Warhammer Combat Cards на iOS и Android
Сегодня состоялся официальный релиз карточной игры Combat Cards по мотивам Warhammer 40K на операционных системах iOS и Android при русскоязычной локализации.
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Технологии
Новая схема онлайн-продаж алкоголя предложена в России
Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.
Обновлено в 02:51
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажирское судно
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за бранного слова в адрес президента Владимира Путина
При назначении штрафа суд сообщил, что учел материальное положение Носкова: он живет один, получает 18 тысяч рублей, из них 4300 ежемесячно уходит на коммунальные платежи.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт нарушил молчание после расставания с Майли Сайрус
Актер и певица прожили в браке всего восемь месяцев, после чего Майли сфотографировали целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование
Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Москве задержали активного участника несогласованных акций
Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Гаджеты
Фронтальная камера нового смартфона Motorola скрыта
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал компьютерное изображение нового смартфона Motorola.
Обновлено в 02:09
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:10