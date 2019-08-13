Происшествия

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийствеRT на русском 02:13

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. Атамбаев был задержан 8 августа.
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