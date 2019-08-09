Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗОГазета.Ru 02:39
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещен в СИЗО до 26 августа по решению суда. Его обвиняют в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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с чего всё началось
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.РИА Новостивчера в 23:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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