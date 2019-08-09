Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Слесарев.

с чего всё началось

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещен в СИЗО до 26 августа по решению суда. Его обвиняют в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО

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