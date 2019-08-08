Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции, передает РИА "Новости". Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ. Несколько часов назад в стране началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Общество Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию По информации ТАСС, при назначении досрочной пенсии хотят учитывать время, затраченное на обучение, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой.

Финансы Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭР В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.

Происшествия Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Армия и оружие Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник» Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Спорт ВФВ не считает жест тренера сборной России расистским Всероссийская федерация волейбола отреагировала на жест, показанный старшим тренером сборной России по волейболу Серджио Бузато после победы над сборной Южной Кореи.

Политика «Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.

Экономика Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц» Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.

Наука Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.

Политика В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Шоу-бизнес Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.