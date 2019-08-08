Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции, передает РИА "Новости". Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ. Несколько часов назад в стране началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Авто Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции Заявленный запас хода модели составляет около 800 км. Кроме того, Маск с гордостью заявлял, что его «детище» сможет буксировать около 136 тонн груза.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Происшествия В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.

Происшествия На Ставрополье женщина подожгла сотрудницу полиции 31-летняя женщина не захотела сотрудничать со следствием. Она облила горючей жидкостью и подожгла инспектора.

Культура Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.

Культура Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.

Игры В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

ЖКХ В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.

Кино Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.

Общество На Apple подали в суд из-за прослушки личных разговоров пользователей Siri Пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Политика Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.

Гаджеты 34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Здоровье Офтальмологи отмечают профессиональный праздник Российские медики в 2004 году предложили отмечать Международный день офтальмологии 8 августа, в день рождения знаменитого микрохирурга, академика РАН Святослава Фёдорова.

Кино Новым президентом Американской киноакадемии избран Дэвид Рубин Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.

Баскетбол Пол Джордж пропустит начало сезона Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

Футбол «Аякс» продлил контракт с Нересом Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.