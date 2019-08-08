Политика

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народГазета.Ru 17:16

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своей резиденции, передает РИА "Новости". Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ. Несколько часов назад в стране началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
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