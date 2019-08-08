Политика

Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»РИА Новости 17:49

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ", заявление бывшего главы государства выпустил в четверг в эфир подконтрольный ему телеканал "Апрель" "Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - сказал бывший глава государства.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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