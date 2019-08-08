Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям КиргизииRT на русском 19:13
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.
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с чего всё началось
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать киргизские силовики, записал видеообращение, оно опубликовано на сайте телеканала «Апрель».Ведомости18:43
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Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
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Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Здоровье
Офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Российские медики в 2004 году предложили отмечать Международный день офтальмологии 8 августа, в день рождения знаменитого микрохирурга, академика РАН Святослава Фёдорова.
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Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
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Музыка
Певица Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss»
Певица исландского происхождения Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss». Видео опубликовано на YouTube канале исполнительницы.
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Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
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Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
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Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Политика
Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
Обновлено в 10:12
Авто
Haval расширяет дилерскую сеть в России
Обновлено в 10:08
Политика
Greenpeace: пожары в Сибири тушат лишь на 6% территории
Обновлено в 08:39
Общество
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Космос
Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета
Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
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Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге
Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Теннис
Медведев разгромил Эдмунда и вышел в третий круг турнира ATP в Торонто
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Торонто.
Обновлено в 19:08
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено в 08:34
Общество
В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat
В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.
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В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02