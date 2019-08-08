Политика

Атамбаев обратился к гражданам и властям КиргизииRT на русском 19:13

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.
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с чего всё началось
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать киргизские силовики, записал видеообращение, оно опубликовано
 на сайте телеканала «Апрель».
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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