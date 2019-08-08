с чего всё началось

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.

Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

Происшествия Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Происшествия Медведь прибежал в центр Магадана Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Здоровье Офтальмологи отмечают профессиональный праздник Российские медики в 2004 году предложили отмечать Международный день офтальмологии 8 августа, в день рождения знаменитого микрохирурга, академика РАН Святослава Фёдорова.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Политика Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.

Музыка Певица Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss» Певица исландского происхождения Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss». Видео опубликовано на YouTube канале исполнительницы.

Футбол Давид Луис хочет перейти в «Арсенал» Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Политика Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Общество Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

Космос Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).

Политика Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.

Происшествия Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.

Теннис Медведев разгромил Эдмунда и вышел в третий круг турнира ATP в Торонто Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Торонто.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.