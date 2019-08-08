Политика
Атамбаев признался, что стрелял в спецназовцев во время штурмаРоссийский Диалог 04:22
Лично Атамбаев ответил на подобные обвинения, признавшись, что у его защитников не было никакого оружия, а стрелял только он: "Стараясь не попадать в ребят", - уточнил экс-президент.
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Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине азартные игры
Напомним, в 2009 году Рада приняла закон, запрещающий организацию азартных игр на территории республики.
Обновлено в 05:04
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостров
Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности.
Обновлено в 03:40
Спорт
Virtus.pro показала форму с пандой для The International 2019
Обновлено в 04:50
Футбол
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
Обновлено в 05:49
Игры
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Экономика
Evraz продает предприятие в США
Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК.
Обновлено в 02:38
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59