Политика

Атамбаев признался, что стрелял в спецназовцев во время штурмаРоссийский Диалог 04:22

Лично Атамбаев ответил на подобные обвинения, признавшись, что у его защитников не было никакого оружия, а стрелял только он: "Стараясь не попадать в ребят", - уточнил экс-президент.
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Атамбаев признался, что стрелял во время штурма

Газета.Ru04:30

Атамбаев признался в стрельбе при попытке его задержания спецназовцами

РБК03:06

Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания

РИА Новости02:25

Атамбаев признался, что лично стрелял при попытке его задержания

Национальная служба новостей02:28

Атамбаев признался в стрельбе во время штурма его резиденции

Известия02:27

Экс-президент Киргизии признался, что стрелял по спецназовцам во время штурма

ТАСС02:30

Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания

RT на русском02:21
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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