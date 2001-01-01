Заявление прозвучало в эфире его телеканала «Апрель» (в оригинале на киргизском языке). Атамбаев выразил сожаление, что при его спасении пострадали невинные мирные люди. «Для захвата был направлен антитеррористический отряд — спецназ "Альфа"», — отметил он.

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