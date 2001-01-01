Политика
Атамбаев поблагодарил кыргызстанцев за спасение его от спецназаФергана 17:42
Заявление прозвучало в эфире его телеканала «Апрель» (в оригинале на киргизском языке). Атамбаев выразил сожаление, что при его спасении пострадали невинные мирные люди. «Для захвата был направлен антитеррористический отряд — спецназ "Альфа"», — отметил он.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Космос
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Samsung презентовал новый флагман
Обновлено в 18:58
Политика
Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России
Обновлено в 20:09
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
ЖКХ
В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания
Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Наука
Общение с друзьями снижает риск развития деменции
Ученые пришли к выводу, что, если человек общается с другими людьми в возрасте 60 лет, это снижает риск развития деменции, сообщает портал ferra.ru.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08