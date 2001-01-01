Политика
Атамбаев поблагодарил кыргызстанцев за спасение его от спецназаФергана 17:42
Заявление прозвучало в эфире его телеканала «Апрель» (в оригинале на киргизском языке). Атамбаев выразил сожаление, что при его спасении пострадали невинные мирные люди. «Для захвата был направлен антитеррористический отряд — спецназ "Альфа"», — отметил он.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено в 16:36
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35
Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии
Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Кино
Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге
Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено в 09:26
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
Наука
Общение с друзьями снижает риск развития деменции
Ученые пришли к выводу, что, если человек общается с другими людьми в возрасте 60 лет, это снижает риск развития деменции, сообщает портал ferra.ru.
Обновлено в 13:44
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержанные в Кракове россияне обвиняются в преступной деятельности
Деятельность в составе организованной преступной группы инкриминируется гражданам России, задержанным в Кракове.
Обновлено в 19:01
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Наука
В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека
Обновлено в 10:13
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено в 12:20
Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Интернет
Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии
В Якутии ведется обширная работа по расширению сети мобильной связи четвертого поколения.
Обновлено в 20:08