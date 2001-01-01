Политика

Атамбаев поблагодарил кыргызстанцев за спасение его от спецназаФергана 17:42

1 фото
Заявление прозвучало в эфире его телеканала «Апрель» (в оригинале на киргизском языке). Атамбаев выразил сожаление, что при его спасении пострадали невинные мирные люди. «Для захвата был направлен антитеррористический отряд — спецназ "Альфа"», — отметил он.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Атамбаев поблагодарил кыргызстанцев за спасение его от спецназа

Фергана17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Обновлено в 16:36
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии

Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

Обновлено в 19:20
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 3 человек подростков нашли мертвыми в Канаде

Обновлено в 20:49
Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Космос

«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Кино

Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге

Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено в 09:26
Транспорт

«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
Наука

Общение с друзьями снижает риск развития деменции

Ученые пришли к выводу, что, если человек общается с другими людьми в возрасте 60 лет, это снижает риск развития деменции, сообщает портал ferra.ru.
Обновлено в 13:44
Интернет

Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Задержанные в Кракове россияне обвиняются в преступной деятельности

Деятельность в составе организованной преступной группы инкриминируется гражданам России, задержанным в Кракове.
Обновлено в 19:01
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Наука

В лаборатории впервые вырастили ГМО-печень человека

Обновлено в 10:13
Политика

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

Обновлено в 12:20
Политика

Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией

Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие

В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Финансы

Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Медведь прибежал в центр Магадана

Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Интернет

Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии

В Якутии ведется обширная работа по расширению сети мобильной связи четвертого поколения.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

Обновлено в 21:38
Политика

Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

Обновлено в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сооронбай Шарипович Жээнбеков
Киргизский политик
Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное