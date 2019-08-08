Политика
Атамбаев отреагировал на штурм своего домаИнтерфакс вчера в 20:11
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.
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Атамбаев сделал заявление после штурма его дома: кого он винит в произошедшем
Sputnik Таджикистан01:15
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском
Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Финансы
Рубль в начале торгов умеренно растет к доллару и евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 14 копеек — до 65,13 рубля, курс евро — также на 14 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:13
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Экономика
Тариф на воду и тепло посчитают по эталону
Правительство 6 августа согласовало дорожную карту перехода к методу эталонных затрат для расчета тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.
Обновлено вчера в 17:32
Технологии
Nike приобрела AI-сервис прогнозирования спроса потребителей
Компания Nike приобрела стартап Celect, который разработал систему искусственного интеллекта для оценки спроса потребителей.
Обновлено в 01:51
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Не мог не отреагировать на новость и звезда картины Маколей Калкин, который показал, как на самом деле будет выглядеть ребут.
Обновлено в 03:01
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику, и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
МВФ порекомендовал РФ публиковать финотчеты 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 03:50
Политика
Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области
В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Авто
ГАЗ разработал конкурента Ford F-150
Пикап ГАЗ 2308 «Атаман» появился 1996 году.
Обновлено в 01:26