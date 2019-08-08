Политика
Атамбаев отреагировал на штурм своего домаИнтерфакс вчера в 20:11
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.
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Атамбаев сделал заявление после штурма его дома: кого он винит в произошедшем
Sputnik Таджикистан01:15
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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