Политика

Атамбаев отреагировал на штурм своего домаИнтерфакс вчера в 20:11

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.
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