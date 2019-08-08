Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.

Атамбаев отреагировал на штурм своего дома

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