Политика

Атамбаев объявил о начале бессрочного митингаТК Звезда 02:23

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о том, что готов отпустить задержанных силовиков. По его словам, они попросили прощения за свои действия.
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Президент Кыргызстана обвинил Атамбаева в «грубом нарушении законов». Тот объявил бессрочный митинг

Новая газета02:35

Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга

ТК Звезда02:23
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