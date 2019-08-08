Политика
Атамбаев объявил о начале бессрочного митингаТК Звезда 02:23
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о том, что готов отпустить задержанных силовиков. По его словам, они попросили прощения за свои действия.
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Армия и оружие
Учения «Центр-2019»: русский спецназ десантируется в Арктике
В ходе стратегических учений «Центр-2019» группы российских десантников и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути.
Обновлено в 05:00
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
Сотрудники британского Скотленд-Ярда не располагают доказательствами причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом
В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
F-35 потренировался воевать с Россией
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса
Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
Обновлено в 03:54
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой
Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»
Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Славия» отказалась продавать своих игроков «Спартаку»
Руководитель «Славии» Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский «Спартак».
Обновлено в 04:56
Здоровье
Жертвами смертельного вируса стали сотни детей
Более 500 детей скончались от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), за время последней вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 13:38