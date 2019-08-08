Политика

Атамбаев объявил о начале бессрочного митингаТК Звезда 02:23

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о том, что готов отпустить задержанных силовиков. По его словам, они попросили прощения за свои действия.
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Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга

ТК Звезда02:23
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Политика

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Обновлено в 01:21
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Обновлено вчера в 12:14
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Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
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Армия и оружие

Источник: ВДВ может получить машину с модулем «Эпоха» на шасси пушки «Спрут-СД»

Проект бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", вооруженной безэкипажным боевым модулем "Эпоха", прорабатывается в интересах ВДВ, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
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Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес

Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
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Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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Государство в Центральной Азии. Расположено в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем.
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