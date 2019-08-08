Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям КиргизииRT на русском вчера в 19:13
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.
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Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
Обновлено в 01:57
Экономика
Показатели внешней торговли Тайваня упали в июле 2019 года
Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Общество
Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей
В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.
Обновлено вчера в 05:23
Наука
Медики раскрыли необычные особенности рака у людей в возрасте
Онкологи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что у людей старше 85 лет уменьшается риск развития рака.
Обновлено в 01:12
Транспорт
На Патриарших прудах завершили ремонт дорог
Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля
В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский срочно позвонил Путину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:18
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
29-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман
Недавно Эмму Уотсон подловили на свидании с игровым программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus VR Бренданом Ирибом.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Курганской области сгорели заживо три женщины
Обновлено в 01:57
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
США подняли уровень опасности поездок в Гонконг из-за протестов
Государственный департамент Соединенных Штатов поднял уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго (из четырех), сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:46
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06