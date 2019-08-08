Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.

Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Происшествия МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.

Политика Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.

Экономика Показатели внешней торговли Тайваня упали в июле 2019 года Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Шоу-бизнес ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.

Общество Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.

Наука Медики раскрыли необычные особенности рака у людей в возрасте Онкологи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что у людей старше 85 лет уменьшается риск развития рака.

Транспорт На Патриарших прудах завершили ремонт дорог Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Происшествия В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Происшествия На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Политика Зеленский срочно позвонил Путину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Шоу-бизнес 29-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман Недавно Эмму Уотсон подловили на свидании с игровым программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus VR Бренданом Ирибом.

Экономика Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Армия и оружие В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.

Политика США подняли уровень опасности поездок в Гонконг из-за протестов Государственный департамент Соединенных Штатов поднял уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго (из четырех), сообщается на сайте ведомства.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Политика Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.