Политика

Атамбаев обратился к гражданам и властям КиргизииRT на русском вчера в 19:13

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию по его захвату беспределом.
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Число пострадавших при захвате Атамбаева в Киргизии резко выросло

Газета.Ru02:04

Атамбаев обратился к народу

Коммерсантъвчера в 17:59

Атамбаев призвал силовиков «не стрелять по собственному народу»

RT на русскомвчера в 19:51

Атамбаев пригрозил последствиями стрелявшим спецназовцам

Lenta.ruвчера в 18:06

Атамбаев обвинил силовиков в расстреле мирных людей во время штурма дома

РБКвчера в 22:16

Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»

РИА Новостивчера в 17:49

Экс-президент Киргизии призвал силовиков не идти против народа

ТАССвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
Обновлено в 01:57
Экономика

Показатели внешней торговли Тайваня упали в июле 2019 года

Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Общество

Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей

В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.
Обновлено вчера в 05:23
Наука

Медики раскрыли необычные особенности рака у людей в возрасте

Онкологи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что у людей старше 85 лет уменьшается риск развития рака.
Обновлено в 01:12
Транспорт

На Патриарших прудах завершили ремонт дорог

Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата

Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский срочно позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:18
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

29-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман

Недавно Эмму Уотсон подловили на свидании с игровым программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus VR Бренданом Ирибом.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Курганской области сгорели заживо три женщины

Обновлено в 01:57
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

США подняли уровень опасности поездок в Гонконг из-за протестов

Государственный департамент Соединенных Штатов поднял уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго (из четырех), сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:46
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ

«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
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Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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