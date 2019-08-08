Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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с чего всё началось
По данным агентства 24.kg, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.Коммерсантъ10:26
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Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Авто
В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Наука
Ученые выяснили, какую группу крови любят комары
Ученые выяснили, что комары – настоящие гурманы среди микровампиров. Они предпочитают людей с определенной группой крови.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Политика
Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента
Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп назвал дату отставки замглавы нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп проинформировал об отставке замглавы нацразведки США Сью Гордон.
Обновлено в 18:40
Футбол
«Тоттенхэм» договорился о трансфере Сессеньона
Обновлено в 01:27
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Спорт
Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду
Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Политика
Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова
Обновлено в 08:17
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Авто
В России подорожали автомобили Datsun
Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
Обновлено в 04:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59