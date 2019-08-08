Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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с чего всё началось
По данным агентства 24.kg
, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.
Коммерсантъ10:26

Подробнее о событии

Атамбаева доставили в МВД Киргизии после штурма резиденции

РБК11:24

Экс-президент Киргизии Атамбаев доставлен в МВД республики

RT на русском12:05

Экс-президента Киргизии доставили на допрос в МВД

Коммерсантъ10:26

Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Газета.Ru10:34

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в Главное следственное управление МВД республики

Эхо Москвы10:30

Алмазбек Атамбаев доставлен в ГКНБ Киргизии

Вести.Ru10:39

Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности

Московский Комсомолец10:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Авто

В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта

Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Наука

Ученые выяснили, какую группу крови любят комары

Ученые выяснили, что комары – настоящие гурманы среди микровампиров. Они предпочитают людей с определенной группой крови.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика

Британия намерена упростить визовый режим для учёных

Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В СК рассказали об обысках в ФБК

Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Культура

Киностудия Зеленского нашла комика на его роль

Обновлено в 11:25
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Политика

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Экономика

Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента

Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Политика

Трамп назвал дату отставки замглавы нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп проинформировал об отставке замглавы нацразведки США Сью Гордон.
Обновлено в 18:40
Футбол

«Тоттенхэм» договорился о трансфере Сессеньона

Обновлено в 01:27
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Спорт

Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду

Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Политика

Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова

Обновлено в 08:17
Кино

Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»

Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Авто

В России подорожали автомобили Datsun

Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
Обновлено в 04:45
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
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Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
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