с чего всё началось

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.

Шоу-бизнес Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».

Происшествия Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Наука Ученые выяснили, какую группу крови любят комары Ученые выяснили, что комары – настоящие гурманы среди микровампиров. Они предпочитают людей с определенной группой крови.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Политика Британия намерена упростить визовый режим для учёных Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Гаджеты Samsung представила Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.

Политика Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

Экономика Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

Политика Трамп назвал дату отставки замглавы нацразведки США Американский президент Дональд Трамп проинформировал об отставке замглавы нацразведки США Сью Гордон.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Спорт Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Кино Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома» Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.

Авто В России подорожали автомобили Datsun Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.