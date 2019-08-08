Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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с чего всё началось
По данным агентства 24.kg, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.Коммерсантъ10:26
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Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа
Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Финансы
Центробанк Китая опустил курс юаня ниже психологической отметки
Центральный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года опустил курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Mercedes влетел в бригаду реанимации в центре Петербурга
Дорожное происшествие с участием бригады реанимации произошло в Петербурге на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта в четверг, 8 августа.
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Авто
На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии
В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено в 14:48
Футбол
БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы
Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области
Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47
Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Общество
Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны объявили забастовку
Акция работников аэропорта начнется с полуночи 9 августа Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" объявили о всеобщей забастовке, пишет Europa Press.
Обновлено в 15:40
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 15:20
Общество
На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
В Южном Йемене сепаратисты Южного переходного совета (ЮПС) призвали к свержению правительства президента страны Абд Раббу Мансура Хади.
Обновлено в 01:47
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию
Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46