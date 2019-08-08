с чего всё началось

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Хоккей «Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Политика Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Футбол БАТЭ одержал победу над «Сараево», «Заря» сыграла вничью в Софии В квалификации Лиги Европы состоялись очередные матчи третьего раунда. БАТЭ в гостях нанес поражение боснийскому «Сараево».

Общество Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.

Здоровье Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно.

Политика В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.

Шоу-бизнес 43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.

Происшествия Появилось видео с места аварии под Новороссийском Видео с места смертельного ДТП опубликовал на YouTube-канале Следственный комитет России.

Наука На Оркнейских островах раскопали пиршественный зал викингов Археологи из Университета Инвернесса (Шотландия) обнаружили на одном из Оркнейских островов остатки здания, которое, вероятно, являлось залом для празднеств и пиров древних викингов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор — Кремль Кремль подтвердил информацию, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в среду, 7 августа.

Кино Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома» Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.

Общество В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.

Происшествия Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.

Авто Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.

Футбол УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Общество В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.