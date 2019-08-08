Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным агентства 24.kg, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.Коммерсантъ10:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане
Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика
Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Футбол
БАТЭ одержал победу над «Сараево», «Заря» сыграла вничью в Софии
В квалификации Лиги Европы состоялись очередные матчи третьего раунда. БАТЭ в гостях нанес поражение боснийскому «Сараево».
Обновлено в 16:49
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату
Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 09:52
Политика
В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой
Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.
Обновлено вчера в 16:37
Авто
В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Появилось видео с места аварии под Новороссийском
Видео с места смертельного ДТП опубликовал на YouTube-канале Следственный комитет России.
Обновлено в 06:33
Наука
На Оркнейских островах раскопали пиршественный зал викингов
Археологи из Университета Инвернесса (Шотландия) обнаружили на одном из Оркнейских островов остатки здания, которое, вероятно, являлось залом для празднеств и пиров древних викингов.
Обновлено вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор — Кремль
Кремль подтвердил информацию, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в среду, 7 августа.
Обновлено вчера в 05:52
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Авто
Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Авто
Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Транспорт
Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси
С начала 2019 года в Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15% в годовом измерении, сообщил глава городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:16