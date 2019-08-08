Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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