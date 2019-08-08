с чего всё началось

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Политика Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Здоровье 7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Здоровье Врач не поверил в голодовку Соболь, так как она должна быть прикована к кровати Соболь голодает уже почти месяц, но все еще ходит на митинги, устраивает истерики и раздает интервью прозападным СМИ.

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Общество В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.

Политика Обостряются отношения Индии и Пакистана Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.

Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Происшествия Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.