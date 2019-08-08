Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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с чего всё началось
По данным агентства 24.kg, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.Коммерсантъ10:26
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Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Автоспорт
«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята
Обновлено в 13:23
Здоровье
7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Врач не поверил в голодовку Соболь, так как она должна быть прикована к кровати
Соболь голодает уже почти месяц, но все еще ходит на митинги, устраивает истерики и раздает интервью прозападным СМИ.
Обновлено в 14:14
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал переход полузащитника «Жироны»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30