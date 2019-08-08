Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД КиргизииРоссийская газета 11:14

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики. Ранее политик принял решение сдаться властям после нескольких неудачных попыток спецназа штурмом взять его резиденцию.
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с чего всё началось
По данным агентства 24.kg
, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш.
Коммерсантъ10:26

Подробнее о событии

Атамбаева доставили в МВД Киргизии после штурма резиденции

РБК11:24

Экс-президент Киргизии Атамбаев доставлен в МВД республики

RT на русском12:05

Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек

РЕН ТВ11:23

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в Главное следственное управление МВД республики

Эхо Москвы10:30

Экс-президента Киргизии доставили на допрос в МВД

Коммерсантъ10:26

Атамбаева на вертолете доставили в следственное управление нацбезопасности

Московский Комсомолец10:24

Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Газета.Ru10:34
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

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Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
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Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы

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В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята

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Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
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Кино

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Обновлено вчера в 09:34
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Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
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Здоровье

Врач не поверил в голодовку Соболь, так как она должна быть прикована к кровати

Соболь голодает уже почти месяц, но все еще ходит на митинги, устраивает истерики и раздает интервью прозападным СМИ.
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Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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Политика

Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Манчестер Сити» согласовал переход полузащитника «Жироны»

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

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Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Политика

Обостряются отношения Индии и Пакистана

Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Задержанные в Польше россияне арестованы

Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
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Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее

По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
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Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
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