Футбол

«Аталанта» выкупит у «Челси» бывшего игрока «Спартака»Матч ТВ 04:13

«Аталанта» намерена выкупить у «Челси» полный объем прав на полузащитника Марио Пашалича. Отмечается, что сумма выкупа составит прописанные в контракте 15 миллионов евро.
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Игрока «Челси» хочет выкупить «Аталанта»

Газета.Ru05:22

«Аталанта» выкупит у «Челси» бывшего игрока «Спартака»

Матч ТВ04:13

СМИ: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Спорт-Экспресс04:35

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Евро-футбол.ру05:08

«Аталанта» выкупит у «Челси» бывшего игрока «Спартака»

Sportbox.RU04:13

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Sport24.ru03:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
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В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
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Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
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Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
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Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

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Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
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Обновлено вчера в 07:35
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
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Экономика

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Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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На фоне растущей популярности кроссовером, компания Renault планирует выпустить новую компактную модель SUV-сегмента, которая станет второй в линейке бренда.
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В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
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Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

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Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции

Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
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«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus

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Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
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Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
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ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

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Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
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Марио Пашалич
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Хорватии, выступающий на правах аренды за «Аталанту».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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