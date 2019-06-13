Футбол
«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»Sport24.ru 03:50
Клуб из Бергамо решил использовать опцию выкупа футболиста у «Челси» за 15 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport. «Аталанта» на год арендовала Пашалича прошлым летом. За сезон он сыграл 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
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