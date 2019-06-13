Футбол

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»Sport24.ru 03:50

Клуб из Бергамо решил использовать опцию выкупа футболиста у «Челси» за 15 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport. «Аталанта» на год арендовала Пашалича прошлым летом. За сезон он сыграл 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
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Игрока «Челси» хочет выкупить «Аталанта»

Газета.Ru05:22

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Евро-футбол.ру05:08

СМИ: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Спорт-Экспресс04:35

«Аталанта» выкупит у «Челси» бывшего игрока «Спартака»

Матч ТВ04:13

«Аталанта» выкупит у «Челси» бывшего игрока «Спартака»

Sportbox.RU04:13

«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»

Sport24.ru03:50
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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