Футбол
«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»Sports.ru 08:52
Нападающий «Севильи» Луис Муриэль в очередной раз возвращается в Италию. О его переходе объявила «Аталанта».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Автоспорт
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Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
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Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
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Xiaomi анонсировала линейку молодёжных смартфонов
Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
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21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
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Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
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В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
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Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
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США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Политика
Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы
Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено в 09:12
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Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub
Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
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Шоу-бизнес
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Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
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Экономика
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Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
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Общество
Не будь подростком: что такое тщеславие и как с этим бороться – советы психолога
По словам Татьяны БОРИСОВОЙ, болезненное самолюбие наиболее открыто проявляется в поступках и речах людей, достигших юношеского возраста.
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