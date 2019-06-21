«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»Sports.ru 08:52

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль в очередной раз возвращается в Италию. О его переходе объявила «Аталанта».

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Политика Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

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Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

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Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Общество Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

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Театры Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.

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Общество Власти Южно-Сахалинска нашли место для новой кадетской школы, но люди против Если о самой знаменитой островной калитке все уже подзабыли, то борьба жителей 22 микрорайона за кадетскую школу и против точечного строительства многоэтажки только набирает обороты.

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Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Политика Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.