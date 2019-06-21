Футбол

«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»Sports.ru 08:52

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль в очередной раз возвращается в Италию. О его переходе объявила «Аталанта».
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«Аталанта» объявила о переходе Муриеля из «Севильи»

Sport24.ru09:03

«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»

Sports.ru08:52

«Аталанта» приобрела Муриеля у «Севильи»

Чемпионат09:36

«Аталанта» перед Лигой Чемпионов укрепила состав Муриэлем

Sport.ru09:28

«Аталанта» подписала нападающего сборной Колумбии

Матч ТВ10:00

«Аталанта» объявила о переходе Муриэля

Спорт-Экспресс08:39

Луис Муриэль может продолжить карьеру в «Аталанте»

Все про Спорт ру04:57
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Политика

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика

Соловьев вырезал из эфира слова Кургиняна с критикой пенсионной реформы

Высказывание политолога, лидера общественного движения «Суть времени» о пенсионной реформе вырезали из телевизионного эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 июня на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:54
Авто

Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power

Обновлено вчера в 05:04
Космос

Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы

Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество

Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика

В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения

В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.
Обновлено в 07:25
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Политика

«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию

«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
Обновлено в 20:29
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Гаджеты

Новый смартфон Motorola Moto E6 показали на официальных рендерах

Обновлено в 02:37
Общество

Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено в 13:28
Общество

Власти Южно-Сахалинска нашли место для новой кадетской школы, но люди против

Если о самой знаменитой островной калитке все уже подзабыли, то борьба жителей 22 микрорайона за кадетскую школу и против точечного строительства многоэтажки только набирает обороты.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Футбол

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Авто

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Политика

Huawei подала иск к министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
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