Футбол
«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»Sports.ru 08:52
Нападающий «Севильи» Луис Муриэль в очередной раз возвращается в Италию. О его переходе объявила «Аталанта».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
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МВД предлагает ввести новые полномочия инспекторов
МВД России предложило расширить полномочия служащих в Госавтоинспекции, передает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:25
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Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
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Опубликованы новые кадры испытаний новейшего БПЛА «Корсар»
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