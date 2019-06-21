«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»Sports.ru 08:52

Нападающий «Севильи» Луис Муриэль в очередной раз возвращается в Италию. О его переходе объявила «Аталанта».

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