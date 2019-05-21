Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29
В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.
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«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов. «Милан» сыграет в Лиге Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:40
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