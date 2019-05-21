«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29

В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.

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Происшествия Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

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Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Экономика К «Ашан» потянулись иски от арендодателей Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Авто Стартовали продажи нового Kia Sportage Корейский автопроизводитель 27 мая дал старт продажам Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

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Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Армия и оружие Беспорядки в Северном Вазиристане: пакистанская армия применила силу В Северном Вазиристане (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва) произошли столкновения между пуштунскими активистами и военнослужащими пакистанской армии.

Происшествия Активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за посты «ВКонтакте» на алтайском языке На Алтае Онгудайский районный суд 17 мая оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Аржану Рыкову, признав ее виновной по новой статье 20.3.1 УК (возбуждение ненависти или вражды), сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Шоу-бизнес В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.

Происшествия Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.

Происшествия Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.