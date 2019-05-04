Футбол
«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»Sportbox.RU 11:12
«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Тимоти Кастань и Берат Джимсити. Отметим, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги, «Лацио» идет восьмым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Обновлено в 03:41
Общество
Режим ЧС введён ещё в одном районе Зауралья
В Юргамышском районе Курганской области введён режим ЧС из-за природных пожаров.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Футбол
Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:50
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Авто
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Наталья Водянова создала поп-группу со своими детьми
Обновлено в 12:45
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Общество
C Эвереста вывезли три тонны мусора
Волонтеры начали уборку горы Эверест, только за первые две недели акции было собрано три тонны мусора.
Обновлено в 09:18
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» Элмаса
Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:58
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
Обновлено в 08:45