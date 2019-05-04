Футбол

«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»Sportbox.RU 11:12

«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Тимоти Кастань и Берат Джимсити. Отметим, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги, «Лацио» идет восьмым.
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«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»

Матч ТВ11:12

«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»

Спорт-Экспресс11:10

«Парма» - «Сампдория»: могут ли «крестоносцы» рассчитывать на очки?

Все про Спорт рувчера в 10:09

«Аталанта» обыграла «Лацио», «Фрозиноне» вылетел в Серию Б

Sport24.ru11:15

Куальярелла забил 25-й гол в сезоне серии А, 8 – с пенальти

Sports.ru09:57

5 мая 16:00. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Аталанта»

Еженедельник Футбол06:06

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

Чемпионат11:03
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Обновлено в 03:41
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В Юргамышском районе Курганской области введён режим ЧС из-за природных пожаров.
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Происшествия

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В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:52
Происшествия

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Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
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Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие

Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ

Обновлено вчера в 23:00
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

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Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Футбол

Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:50
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Авто

Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России

Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
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Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

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Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Наталья Водянова создала поп-группу со своими детьми

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Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
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В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
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Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
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Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

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C Эвереста вывезли три тонны мусора

Волонтеры начали уборку горы Эверест, только за первые две недели акции было собрано три тонны мусора.
Обновлено в 09:18
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В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
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«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» Элмаса

Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:58
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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
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Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

Обновлено в 08:45
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