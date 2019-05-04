Футбол

«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»Спорт-Экспресс 11:10

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Лацио" со счетом 3:1. Этот результат позволил "Аталанте" закрепиться на четвертом месте в серии А, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.
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Куальярелла забил 25-й гол в сезоне серии А, 8 – с пенальти

Sports.ru09:57

«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»

Спорт-Экспресс11:10

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

Чемпионат11:03

«Аталанта» обыграла «Лацио», «Фрозиноне» вылетел в Серию Б

Sport24.ru11:15

«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»

Матч ТВ11:12

5 мая 16:00. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Аталанта»

Еженедельник Футбол06:06

«Парма» - «Сампдория»: могут ли «крестоносцы» рассчитывать на очки?

Все про Спорт рувчера в 10:09
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Происшествия

Врачи сообщили о 13 погибших в сгоревшем SSJ-100

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В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
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«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
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Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
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Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции

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Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
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Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.
Обновлено в 14:06
Футбол

Гончаренко: ошибка Набабкина в первом голе не поддаётся анализу

Считаю, что в первом пропущенном голе была очень простая ошибка со стороны Набабкина.
Обновлено в 12:02
Здоровье

Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей

Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.
Обновлено в 04:37
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры бойца MMA

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Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Кино

Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", - сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни

Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
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Эксперты рассказали, что нужно учесть при выборе первого автомобиля

Безусловно, придётся чаще обслуживать автомобиль, однако, если новая машина попадёт в аварию, то, как правило, за её ремонт нужно будет заплатить больше.
Обновлено в 09:29
Политика

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Провальная попытка переворота не добавила сторонникам Гуайдо поддержки.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 03:49
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
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