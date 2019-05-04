Футбол
«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»Спорт-Экспресс 11:10
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Лацио" со счетом 3:1. Этот результат позволил "Аталанте" закрепиться на четвертом месте в серии А, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
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Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей
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Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пообещал вскоре решить, продолжит ли он профессиональную карьеру.
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Игры
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Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
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"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", - сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Экономика
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Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
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Происшествия
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
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Обновлено в 07:08
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"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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