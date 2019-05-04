«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»Спорт-Экспресс 11:10

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Лацио" со счетом 3:1. Этот результат позволил "Аталанте" закрепиться на четвертом месте в серии А, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.

Все про Спорт ру

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Политика На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".

Музыка Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение» Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».

Футбол «Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции "Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Общество В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Футбол Гончаренко: ошибка Набабкина в первом голе не поддаётся анализу Считаю, что в первом пропущенном голе была очень простая ошибка со стороны Набабкина.

Здоровье Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи.

Единоборства Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры бойца MMA Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пообещал вскоре решить, продолжит ли он профессиональную карьеру.

Игры Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Кино Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", - сообщил пресс-секретарь.

Экономика Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.

Армия и оружие НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.

Авто Эксперты рассказали, что нужно учесть при выборе первого автомобиля Безусловно, придётся чаще обслуживать автомобиль, однако, если новая машина попадёт в аварию, то, как правило, за её ремонт нужно будет заплатить больше.

Политика Гуайдо не удалось свергнуть Мадуро Провальная попытка переворота не добавила сторонникам Гуайдо поддержки.

Происшествия В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия В московском метро задержали мужчину с гранатой На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.