Футбол

«Аталанта» разгромила «Ювентус» в четвертьфинале Кубка ИталииТАСС 16:49

Футболисты "Аталанты" дома со счетом 3:0 обыграли "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии. Дубль на счету Дуваны Сапаты (39-я и 86-я минуты), одним голом отметился Тимоти Кастань (37). "Ювентус" выиграл четыре последних Кубка Италии.
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