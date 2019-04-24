Футбол

«Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матчеRT на русском вчера в 16:59

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Римский «Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и стал финалистом турнира. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 58-й минуте забил Хоакин Корреа.
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