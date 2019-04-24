«Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матчеRT на русском вчера в 16:59

Римский «Лацио» обыграл «Милан» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и стал финалистом турнира. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 58-й минуте забил Хоакин Корреа.

«Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матче

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