«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка ИталииМатч ТВ 16:44

«Аталанта» на своем поле сыграла с «Фиорентиной» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии

Политика Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Для жителей ЛНР и ДНР упростили процесс получения российских паспортов.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Космос Молодые звезды признали угрозой для потенциально обитаемых планет Новое исследование, проведенное учеными Венского Института космических исследований, показало, что молодые звезды могут быстро разрушать атмосферы потенциально обитаемых планет, подобных Земле.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Армия и оружие «Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".

Здоровье Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.

Общество В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Энергетика В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба» Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Политика Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Хоккей Кучеров номинирован на приз лучшему хоккеисту НХЛ Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров номинирован на приз "Тед Линдсей Эворд".

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Певицу МакSим перевели из реанимации Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.

Шоу-бизнес Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.

Игры Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.

Экономика Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.

Политика Путина удивил запрос Киева о созыве Совбеза ООН по вопросу паспортов Президента России Владимира Путина удивило обращение Украины в Совет Безопасности ООН из-за указа об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса.

Происшествия На проспекте Художников сбили девочку на самокате На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.