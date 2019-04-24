Футбол

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка ИталииSportbox.RU вчера в 16:44

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, 24 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
«Аталанта» на своем поле сыграла с «Фиорентиной» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.
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