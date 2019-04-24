Футбол
«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка ИталииSportbox.RU вчера в 16:44
|15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
|37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
|40′
|58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
|58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
|65′
Матео Мусаккьо
|70′
|74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
|78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
|80′
|85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Милан
Расстановка 3‑4‑3
25
Мануэль Рейна
22
Мусаккьо
63
Кутроне
13
Романьоли
12
Конти
79
Кессиэ
14
Бакайоко
93
Лаксальт
8
Сусо
19
Пионтек
10
Чалханоглу
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
25
Бадель
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Аталанта» на своем поле сыграла с «Фиорентиной» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.
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«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» и вышла в финал Кубка Италии
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