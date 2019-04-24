«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка ИталииSportbox.RU вчера в 16:44

«Аталанта» на своем поле сыграла с «Фиорентиной» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.

«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии

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