Футбол
«Аталанта» согласовала новый контракт с ГаспериниЧемпионат вчера в 17:56
По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера. 61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
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Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2022 года. Им интересовалась «Рома»
Sports.ruвчера в 16:46
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Обновлено 27 мая в 18:51
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
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