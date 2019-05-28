Футбол

«Аталанта» согласовала новый контракт с ГаспериниЧемпионат вчера в 17:56

По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера. 61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
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Гасперини продлит с «Аталантой» контракт до 2022 года

Soccer.ruвчера в 14:56

CМИ: Гасперини останется в «Аталанте»

Матч ТВвчера в 21:56

«Аталанта» согласовала новый контракт с Гасперини

Чемпионатвчера в 17:56

CМИ: Гасперини останется в «Аталанте»

Sportbox.RUвчера в 21:56

СМИ: Гасперини согласовал новый контракт с «Аталантой»

Спорт-Экспрессвчера в 14:56

Гасперини продлит контракт с «Аталантой», клуб не будет распродавать лидеров

Sport24.ruвчера в 14:47

Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2022 года. Им интересовалась «Рома»

Sports.ruвчера в 16:46
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Политика

Вучич: Полиция Косова задержала россиянина

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Обновлено вчера в 04:42
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Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

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Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Напавший на журналиста чиновник из Хакасии заявил на него в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал в полицию заявление на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «360».
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-главу Росграницы

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено вчера в 01:34
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
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Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Здоровье

Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне

В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
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В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
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Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено вчера в 22:30
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Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края

Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
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Футбол

Бартомеу объявил, что Вальверде останется тренером «Барселоны»

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу объявил, что главный тренер Эрнесто Вальверде продолжит руководить командой в следующем сезоне, сообщает EL Larguero.
Обновлено вчера в 19:17
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
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В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Кино

Звезда «Игры престолов» из-за окончания сериала попала в больницу

Как сообщает издание, ссылаясь при этом на свои источники, в элитную клинику Prive-Swiss 32-летний актер попал чтобы побороть алкоголизм, стресс и переутомление.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе

Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Названы самые востребованные профессии

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
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Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

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Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
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Как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле

Угроза ядерной войны Руководство HBO после ознакомления с проектом пришло к тем же выводам, что и Мазин: события на расположенной где-то в Восточной Европе (локация загадочна для многих американцев) Чернобыльской АЭС, да ещё произошедшие более 30 лет назад, всё же будут актуальны для западного зрителя.
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Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
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Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
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