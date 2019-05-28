Футбол

«Аталанта» согласовала новый контракт с ГаспериниЧемпионат 17:56

По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера. 61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
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CМИ: Гасперини останется в «Аталанте»

Sportbox.RU21:56

СМИ: Гасперини согласовал новый контракт с «Аталантой»

Спорт-Экспресс14:56

«Аталанта» согласовала новый контракт с Гасперини

Чемпионат17:56

Гасперини продлит с «Аталантой» контракт до 2022 года

Soccer.ru14:56

CМИ: Гасперини останется в «Аталанте»

Матч ТВ21:56

Гасперини продлит контракт с «Аталантой», клуб не будет распродавать лидеров

Sport24.ru14:47

Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2022 года. Им интересовалась «Рома»

Sports.ru16:46
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Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено в 23:13
Происшествия

Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено в 01:34
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 23:00
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Политика

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове

Обновлено в 05:37
Происшествия

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено в 21:58
Общество

Россияне стали больше экономить

Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено в 19:57
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Происшествия

Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов

Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Политика

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Происшествия

В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо

Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Здоровье

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям

Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Политика

Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину

Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.
Обновлено в 21:00
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
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Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
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