«Аталанта» согласовала новый контракт с ГаспериниЧемпионат 17:56

По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера. 61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Происшествия Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Политика Зеленский посетил передовую Донбасса Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Политика Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1» Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.

Происшествия СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

Общество Россияне стали больше экономить Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Происшествия Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.

Гаджеты Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.

Политика Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.

Происшествия В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.

Происшествия В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями "Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.

Здоровье В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Политика Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.

Экономика Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».