Футбол
«Аталанта» согласовала новый контракт с ГаспериниЧемпионат 17:56
По данным источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера. 61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено в 01:34
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 23:00
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Общество
Россияне стали больше экономить
Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов
Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Происшествия
В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо
Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Политика
Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину
Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.
Обновлено в 21:00
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07