Футбол
«Аталанта» разгромила «Болонью» в стартовые 15 минутЕвро-футбол.ру 16:53
В 30-м туре Серии А "Аталанта" принимала аутсайдеров турнира из "Болоньи" и стартовала с места в карьер. Бергамаски забили четыре мяча подряд к 15-й минуте, показав лучший результат скорострельности с 1932 года. После этого игра фактически была закончена.
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