Футбол

«Аталанта» разгромила «Болонью» в стартовые 15 минутЕвро-футбол.ру 16:53

В 30-м туре Серии А "Аталанта" принимала аутсайдеров турнира из "Болоньи" и стартовала с места в карьер. Бергамаски забили четыре мяча подряд к 15-й минуте, показав лучший результат скорострельности с 1932 года. После этого игра фактически была закончена.
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«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А

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