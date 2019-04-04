Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давностиЧемпионат вчера в 17:59
«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 4:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии. Клуб из Бергамо забил все четыре гола в первые 15 минут встречи. Как сообщает Football Italia, «Аталанта» стала первой командой Серии А за последние 87 лет, которая продемонстрировала такую скорострельность.
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«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А
Sports.ruвчера в 15:56
«Аталанта» разгромила «Болонью» и на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:53
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