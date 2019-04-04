Футбол

«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса» 80-летней давностиКомсомольская правда 04:47

Джан Пьеро Гаспирини позволил себе улыбку и танец победителя лишь после финального свистка, и ведь было из-за чего потанцевать: по числу забитых за сезон голов они сравнялись с абсолютным чемпионом Серии А - «Ювентусом» и повторили его рекорд за 1932 год, забив четыре мяча всего за 15 стартовых минут.
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