Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру вчера в 16:17

Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
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«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

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Матч ТВвчера в 19:35

«Аталанта» повторила вечный рекорд «Ювентуса». Он держался почти сто лет! ВИДЕО

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Бомбардир.рувчера в 17:19

«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А

Sports.ruвчера в 15:56
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Технологии

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Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Зеленский сдал анализы перед дебатами

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Энергетика

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Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
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Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
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Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
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Шесть человек отравились газом в Кемеровской области

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка

Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Над Петербургом заметили шведский военный самолет

Военный самолет провел в воздушном пространстве России четыре часа, обследовав западные районы Ленинградской области, границу с Эстонией и Карельский перешеек.
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Экономика

Росстат повысил оценку производительности труда за три года

Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 23:07
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в продажу в июле

Обновлено в 02:36
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Наука

Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет

Обновлено вчера в 10:01
Политика

Анатолий Локоть заявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на форуме "Городские технологии" 5 апреля заявил, что он будет участвовать в выборах мэра Новосибирска, которые состоятся осенью 2019 года.
Обновлено в 00:18
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Общество

Беглов рассказал о планах по расселению аварийных домов в Петербурге

До конца текущего года под расселение аварийного жилья в Санкт-Петербурге попадут 18 домов, сообщил в эфире телеканала «78» глава города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 19:05
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
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Объявлены российские цены флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве свой новый флагманский смартфон Mi 9. Продажи на международном рынке и в Китае начались в конце февраля, а в России он появится только сейчас.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Роскомнадзор заблокировал около 1 000 статей о ВТБ и Андрее Костине

Роскомнадзор добился блокировки около 1 000 статей, в которых упоминались банк ВТБ или его президент Андрей Костин.
Обновлено в 01:16
Футбол

Моуриньо выбирает между «Интером» и «Ромой»

Португалец ведет переговоры с двумя клубами Серии "А" – миланским "Интером" и столичной "Ромой".
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Общество

Материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Татьяна Голикова отметила, что при рождении второго и последующих детей предусмотрена льготная ипотека.
Обновлено вчера в 00:48
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