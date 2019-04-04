Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру 16:17

Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
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«Аталанта» повторила вечный рекорд «Ювентуса». Он держался почти сто лет! ВИДЕО

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«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса», державшийся 87 лет

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«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

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Sport24.ru16:53

«Аталанта» стала первым клубом за 87 лет, который забил 4 мяча за первые 15 минут матча чемпионата Италии

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Серия А. «Аталанта» рекордно разгромила «Болонью»

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«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А

Sports.ru15:56
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Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
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НАТО собирается усилить военное присутствие в Черном море

Согласно словам Кей Бейли Хатчинсон, представительницы НАТО, страны-участницы военного блока собираются укрепить свою обороноспособность в Черном море, из-за «российской агрессии», направленной против Украины.
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Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
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Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

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Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»

Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено в 16:00
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
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Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

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Депутаты Удмуртии предложат штрафовать родителей за курящих детей

В Удмуртии планируют выступить с законодательной инициативой в Госдуму России с целью установить административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети будут замечены за курением табака.
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Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля

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Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
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Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

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Голикова рассказала о росте смертности в российских регионах

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Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
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Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
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Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 23:32
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
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Ливийский маршал объявил о наступлении на Триполи

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Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

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Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
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Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor

Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
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