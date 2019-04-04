«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру 16:17

Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".

Общество В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники В четверг, 4 апреля, в Северной столице открылся завод по производству уборочной техники европейского уровня.

Происшествия Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Авто LADA Vesta побила свой рекорд и увеличила продажи «АвтоВАЗа» на 10% «АвтоВАЗу» за минувший март удалось реализовать на 10,1% больше автомобилей, чем в марте 2018-го года – 33821 экземпляр, среди которых 12850 единиц ушло на долю модели LADA Vesta.

Шоу-бизнес Сын Нагиева опубликовал архивное фото отца Сын телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днём рождения, опубликовав совместное архивное фото.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

Политика Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.

Шоу-бизнес Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Происшествия У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Авто Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Финансы ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала новый образ Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.

Происшествия Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО Сегодня, 3 апреля, в Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия В Москве прорвало аквариум в «Океании» В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.

Технологии «Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".