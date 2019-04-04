Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру 16:17

Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
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«Аталанта» разгромила «Болонью» и на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов

Sport24.ru16:53

«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса», державшийся 87 лет

Спорт-Экспресс18:57

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

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«Аталанта» стала первым клубом за 87 лет, который забил 4 мяча за первые 15 минут матча чемпионата Италии

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«Аталанта» повторила вечный рекорд «Ювентуса». Он держался почти сто лет! ВИДЕО

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Серия А. «Аталанта» рекордно разгромила «Болонью»

Бомбардир.ру17:19

«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А

Sports.ru15:56
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Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

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В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники

В четверг, 4 апреля, в Северной столице открылся завод по производству уборочной техники европейского уровня.
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Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
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Хоккей

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Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
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Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
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Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Авто

LADA Vesta побила свой рекорд и увеличила продажи «АвтоВАЗа» на 10%

«АвтоВАЗу» за минувший март удалось реализовать на 10,1% больше автомобилей, чем в марте 2018-го года – 33821 экземпляр, среди которых 12850 единиц ушло на долю модели LADA Vesta.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Сын Нагиева опубликовал архивное фото отца

Сын телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днём рождения, опубликовав совместное архивное фото.
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Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Политика

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено в 15:34
Политика

В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна

Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала новый образ

Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО

Сегодня, 3 апреля, в Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
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Технологии

«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.
Обновлено в 19:47
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
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Колумбийский футболист, нападающий клуба «Аталанта» и сборной Колумбии.
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