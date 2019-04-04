Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру 16:17
Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
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