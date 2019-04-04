Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 годаЕвро-футбол.ру 16:17

Отличились Йосип Иличич (дважды), Ханс Хатебур и Дуван Сапата. Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
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«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса», державшийся 87 лет

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«Аталанта» повторила вечный рекорд «Ювентуса». Он держался почти сто лет! ВИДЕО

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«Аталанта» довела свою беспроигрышную серию до шести матчей

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«Аталанта» – первый клуб за 87 лет, забивший 4 гола в первые 15 минут матча в серии А

Sports.ru15:56
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показался на видео

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В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
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Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
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Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
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Общество

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Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Происшествия

Двое детей погибли из-за пожара в Новочебоксарске

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Новочебоксарске в Чувашии.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Футбол

Роналду проиграл журналу в суде

Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено в 11:00
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
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Общество

Svenska Dagbladet (Швеция): может ли «углекислогазосос» в Исландии спасти планету? (Svenska Dagbladet)

Журналисты «Свенска дагбладет» Эрика Трейс и Магнус Яльмарсон Нейдемар отправились узнать о климатических изменениях в Исландию, где мечта о том, чтобы высосать углекислый газ из атмосферы, стала реальностью.
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Происшествия

Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии

Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
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Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

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Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

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В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
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