Футбол

«Аталанта» нанесла поражение «Фиорентине»Матч ТВ 13:59

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» в матче 26-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Йосип Иличич, Алехандро Гомес и Робин Гозенс. В составе команды из Флоренции единственный мяч забил Луис Муриель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной»

Чемпионат14:13

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной»

РИА Новости14:04

«Аталанта» нанесла поражение «Фиорентине»

Матч ТВ13:59

«Аталанта» нанесла «Фиорентине» первое поражение в Серии А в 2019 году

Sport24.ru14:02

«Аталанта» переиграла «Фиорентину» в матче 26-го тура серии А

Советский спорт13:57

«Аталанта» победила «Фиорентину»

Спорт-Экспресс13:56

«Фиорентина» уступила «Аталанте»

Soccer.ru13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

Обновлено в 13:27
Культура

Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram

Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
Обновлено в 12:30
Футбол

Олег Кононов: Не справились с эмоциями в атаке

Обновлено в 14:20
Хоккей

«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина

Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Авиадебошира, устроившего драку на борту, привлекли к ответственности

Обновлено в 13:32
Политика

От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко

Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Москве загорелось здание бывшего фитнес-центра

Обновлено в 13:27
Политика

Испанские СМИ пожалели гитлеровцев, воевавших при взятии Берлина

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области

Обновлено в 12:46
Политика

Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя

Обновлено в 07:50
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика

США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика

На митинге «осатаневший» Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено вчера в 16:31
Спорт

Фуркад: Логинов сильнее, чем был раньше. Я не доверяю ему

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Александру Логинову.
Обновлено в 13:40
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Футбол

IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Приморье поймали раненого дальневосточного леопарда

Специалисты охотнадзора поймали недалеко от заповедника "Кедровая Падь" в Приморье молодого самца дальневосточного леопарда, раненого хищником.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь погорельцам

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы исполнителя

Отец российского рэп-исполнителя Децла ответил на заявления его вдовы Юлии о том, что родители музыканта «объявили ей войну».
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Политика

В МГУ собираются провести «Первые Скрипальские чтения»

В МГУ хотят провести научную конференцию "Первые Скрипальские чтения", приуроченную к годовщине отравления Скрипалей, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 07:55
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Политика

В Эстонии проходят парламентские выборы

В 9 часов утра по местному времени в стране открылся 451 избирательный участок Голосование на парламентских выборах в Эстонии стартовало утром 3 марта.
Обновлено в 04:26
Спорт

Андрей Мельниченко: «Я обсчитался. Думал, что нужно еще два круга бежать»

Обновлено в 09:37
ещё по теме
Йосип Иличич
Словенский футболист
Словенский футболист хорватского происхождения, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Словении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное