«Аталанта» победила «Дженоа» и поднялась на 3-е место в Серии АSport24.ru 11:00

Команда Джана Пьеро Гасперини выиграла дома со счетом 2:1. У победителей голы забили Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей отличился Горан Пандев. «Аталанта» набрала 65 очков и поднялась в турнирной таблице Серии А на 3-е место, сместив оттуда «Интер».

«Аталанта» победила «Дженоа» и поднялась на 3-е место в Серии А

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Политика Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.

Происшествия Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Шоу-бизнес Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером «Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.

Происшествия Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси "После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.

Происшествия Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.

Политика В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Хоккей Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Происшествия Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.

Общество В Воронеже байкер упал с мотоцикла во время мотопарада Участник мотофестиваля H.O.G. Spring Challenge упал с мотоцикла во время концертной программы на площади Ленина 11 мая.

Наука Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.

Авто Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.

Политика В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.

Автоспорт Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Общество Новые субсидии на квартплату могут появиться в России Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Энергетика Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из России Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту.

Политика Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.

Хоккей В ночной хоккейной лиге Путин забил 8 шайб и победил Президент России Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиге забил восемь шайб. Это помогло его команде выиграть матч.

Шоу-бизнес Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Общество Бразильские ученые разработали нанолекарство от передозировки кокаином Ученые Федерального университета штата Гояс (Бразилия) разработали нанопрепарат, способный предотвратить летальный исход после передозировки кокаином.