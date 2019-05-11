Футбол
«Аталанта» победила «Дженоа» и поднялась на 3-е место в Серии АSport24.ru 11:00
Команда Джана Пьеро Гасперини выиграла дома со счетом 2:1. У победителей голы забили Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей отличился Горан Пандев. «Аталанта» набрала 65 очков и поднялась в турнирной таблице Серии А на 3-е место, сместив оттуда «Интер».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса
Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Хоккей
Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Общество
В Воронеже байкер упал с мотоцикла во время мотопарада
Участник мотофестиваля H.O.G. Spring Challenge упал с мотоцикла во время концертной программы на площади Ленина 11 мая.
Обновлено в 09:52
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Авто
Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки
Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество
Новые субсидии на квартплату могут появиться в России
Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика
Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту.
Обновлено в 12:55
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Хоккей
В ночной хоккейной лиге Путин забил 8 шайб и победил
Президент России Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиге забил восемь шайб. Это помогло его команде выиграть матч.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
Обновлено в 11:32
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество
Бразильские ученые разработали нанолекарство от передозировки кокаином
Ученые Федерального университета штата Гояс (Бразилия) разработали нанопрепарат, способный предотвратить летальный исход после передозировки кокаином.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Избыточным весом страдают 55% россиян
Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Обновлено в 12:45