Футбол
«Аталанта» победила «Дженоа» и поднялась на 3-е место в Серии АSport24.ru 11:00
Команда Джана Пьеро Гасперини выиграла дома со счетом 2:1. У победителей голы забили Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей отличился Горан Пандев. «Аталанта» набрала 65 очков и поднялась в турнирной таблице Серии А на 3-е место, сместив оттуда «Интер».
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